Tentano di rubare grondaie in rame da uno stabilimento balneare: arrestati dai carabinieri

Tentativo di furto finito con due arresti due notti fa a Pescara, in uno stabilimento balneare della riviera nord. Due cittadini romeni, noti alle forze dell'ordine, sono finiti in manette dopo l'intervento di due pattuglie dei carabinieri di Pescara. Si tratta di un 36enne senza fissa dimora e di un 41enne residente a San Giovanni Teatino.

Uno dei due è stato notato da una delle due pattuglie dei carabinieri intervenute, con fare sospetto davanti allo stabilimento ed a quel punto è scattato il controllo dei documenti. Nel frattempo il secondo ha tentato la fuga verso Montesilvano ma è stato inseguito e fermato dagli altri militari arrivati sul posto. Aveva asportato delle grondaie in rame che erano state sistemate nello stabilimento in attesa di essere montate. Nell'auto parcheggiata vicino allo stabilimento e riconducibile ai due romeni, sono state rinvenute altre cassette di rame. Arrestati, in giudizio hanno avuto il divieto di dimora dal Comune di Pescara.