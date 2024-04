Ruba generi alimentari in un centro commerciale e fugge oltrepassando la cassa, rintracciato e denunciato

La polizia ha individuato il presunto artefice di un furto in un esercizio commerciale nel centro di Pescara.

Dopo aver rapidamente raccolto una serie di indizi, gli agenti della volante hanno rintracciato e denunciato per furto aggravato un 39enne, noto alle forze dell'ordine e già più volte deferito per reati contro il patrimonio, presunto autore del furto di generi alimentari in un centro commerciale.

L'uomo, sfruttando la presenza di numerosi clienti, avrebbe prelevato dagli scaffali svariati generi alimentari, riempiendo tre buste.

Arrivato alle casse, con un rapido movimento, avrebbe guadagnato la fuga, lasciando la cassiera incredula. Un altro dipendente, che ha assistito alla scena, ha tentato di inseguire l'uomo che è riuscito a far perdere le proprie tracce. In seguito della segnalazione, gli agenti, dopo avere visionato le immagini delle telecamere a circuito interno, sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e a segnalarlo all'autorità giudiziaria. Il 39enne dovrà rispondere di furto aggravato.