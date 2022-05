Avrebbe sottratto gas per 21 mila euro con un allaccio abusivo: denunciata un'anziana pescarese

I carabinieri del Nor di Pescara hanno denunciato un'anziana pescarese in quanto avrebbe sottratto illecitamente gas con un allaccio abusivo. La donna, 77enne, era già conosciuta dalle forze dell'ordine ed è residente nel quartiere Rancitelli, dove mediante foratura della tubatura di erogazione e utilizzo di un allaccio non autorizzato, avrebbe prelevato oltre 20 mila metri cubi di gas a Distribuzione gas, per un danno di circa 21 mila euro.

Per lei è scattata anche l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella foratura della condotta del gas e su cosa esposta e alla pubblica fede. Gli accertamenti dei carabinieri con ausilio dei tecnici della rete Distribuzione gas, risalgono al mese di aprile.