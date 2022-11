Ruba prodotti in una farmacia e una volta fermato ferisce il titolare e un agente di polizia: arrestato

Un 32enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri 29 novembre, dalla polizia per rapina impropria messa a segno in una farmacia del centro. L'arresto è avvenuto grazie all'intervento di un agente della squadra mobile che, in pieno centro, ha notato un individuo vestito di scuro inseguito da una persona che indossava un camice bianco. Intuendo che forse era stato compiuto un furto poco prima in una vicina farmacia, l'agente ha raggiunto l'uomo in fuga che, in base alla riscostruzione della polizia, aveva con sè circa 200 euro di prodotti appena rubati. Quando è stato fermato, il sospettato ha reagito con violenza per proseguire nella fuga, colpendo al volto il farmacista che ha avuto una prognosi di 4 giorni, ed ingaggiando una colluttazione con l'agente che a sua volta, prima di immobilizzarlo, ha riportato una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate.

Una volta condotto in questura, si è scoperto che l'uomo era noto alle forze dell'ordine e la scorsa estate aveva ricevuto un foglio di via dal comune di Pescara, ancora valido. Inoltre attualmente era ricercato per la notifica di un altro foglio di via, questa volta del comune di Montesilvano. L'uomo è stato quindi arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato per non aver osservato il foglio di via dalla città di Pescara.