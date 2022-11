Collega abusivamente la sua casa di Loreto Aprutino alla rete pubblica dell'energia elettrica, scoperto e denunciato

Avrebbe collegato abusivamente la sua casa di Loreto Aprutino alla rete pubblica dell'energia elettrica.

Per questa ragione i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un uomo di 69 anni per il reato di furto di energia elettrica.

In questo particolare periodo, caratterizzato dall'aumento generalizzato dei costi dell'energia, i militari dell'Arma stanno rivolgendo particolare attenzione a chi cerca di trovare “scappatoie” per quanto concerne i consumi illegittimi dell’energia elettrica.

Nel caso specifico i carabinieri a seguito di mirati controlli svolti in alcune abitazioni di Loreto, nella giornata del 27 ottobre, hanno denunciato in stato di libertà il 69enne per furto di energia elettrica aggravato. In particolare, i militaru dell'Arma che nella circostanza hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione dell'uomo dopo aver svolto una perquisizione hanno rinvenuto, abilmente occultata tra le mura, una giunzione abusiva realizzata con cavo trifase che era stata collegata abusivamente alla rete pubblica dell’energia elettrica.