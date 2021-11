Rubano monete dai distributori dell'università in viale Pindaro: arrestati dalla polizia

Due persone, un 45enne e un 46enne rispettivamente di Pescara e Silvi, sono state arrestate la notte scorsadalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso. Gli agenti della squadra volante verso le 2 sono intervenuti dopo una segnalazione di rumori sospetti provenienti dai locali dell'università D'Annunzio in particolare dal piano terra. Gli equipaggi intevenuti sono entrati dall’ingresso principale ed hanno subito udito dei sordi rumori metallici provenire dal piano interrato dove hanno sorpreso due uomini incappucciati e con arnesi da scasso che erano intenti ad armeggiare su due distributori di bevande ed alimenti, svuotando i cassetti raccoglitori di monete all'interno di una sacca. Bloccati, sono stati identificati ed arrestati. I due avevano scavalcato la recinzione e dopo aver forzato la porta d'ingresso al lato nord del dipartimento di architettura, sono entrati all'interno per compiere il furto. Sono accusati di furto aggravato in concorso e trattenuti nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida.