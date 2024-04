Ruba da un distributore automatico e fugge in bici ma viene riconosciuto e denunciato grazie ai filmati

Sarebbe entrato, sfruttando il buio e la scarsa presenza di persone in strada, in un locale di Pescara dove sono presenti distributori automatici, forzandone uno. Dopo avere divelto il pannello anteriore del dispositivo, un ragazzo di 28 anni si sarebbe impossessato del suo contenuto, per poi fuggire a bordo di una bicicletta.

Ma la sua fuga è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Poco dopo il furto, personale della vigilanza ha allertato la sala operativa della questura. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno acquisito i filmati del sistema di sorveglianza e, una volta esaminati, hanno riconosciuto il ladro e hanno iniziato a controllare i luoghi dove il giovane poteva essersi recato, rintracciando il 28enne e denunciandolo per furto aggravato.