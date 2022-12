Le si avvicinano al carrello con una scusa e le rubano il portafogli: quando se ne accorge si sente male e finisce in ospedale

Quando si è accorta che nella borsa il portafogli non c'era più si è sentita male tanto da dover essere trasportata da un'ambulanza in ospedale. Fortunatamente a parte lo shock e l'agitazione conseguenze non ce ne sono state, ma difficilmente la 69enne dimenticherà l'accaduto. Si trovava in un supermercato di via Aldo Moro nel quartiere San Donato, quando due uomini l'avrebbero avvicinata con una scusa. Lo scopo era distrarla così da sottrarle il portafogli dalla borsa poggiata sul carrello e dileguarsi. Cosa che avrebbero poi fatto senza che lei, inizialmente, si accorgesse di nulla. Quando si è però accorta che quel gesto di gentilezza si era trasformato in un furto con destrezza, come lo si definisce in gerco, ai suoi danni non trovando più il portafogli si è sentita male. Un'ambulanza l'ha portata in ospedale, mentre i carabinieri giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle videocamere al fine di indivudare i responsabili.

Non si tratterebbe del primo episodio.