Ruba creme anticellulite da una farmacia di Chieti Scalo: nei guai giovane del Pescarese

Ha rubato tre prodotti cosmetici in una farmacia di Chieti Scalo, ma un carabinieri libero dal servizio del Norm di Pescara lo ha riconosciuto e fatto bloccare dai colleghi di Chieti. Nei guai è finito un 27enne della provincia di Pescara, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane si trovava nella farmacia vicino agli scaffali delle creme, ed è stato notato dal militare. Quando si è infilato in tasca due creme anticellulite ed un impacco per capelli, il carabinieri ha avvisato i colleghi e lo ha nel frattempo pedinato quando è uscito dal negozio senza pagare. Dopo essersi qualificato, l'ha bloccato attendendo la pattuglia, e trovandogli addosso la refurtiva del valore di 82,3 euro. La merce è stata restituita alla farmacia. Il giovane è stato denunciato per furto ed ora dovrà giustificare il motivo del furto, effettuato probabilmente su commissione.