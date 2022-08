Ruba il cellulare ad un passante, lo fa cadere a terra e fugge una volta inseguito dai poliziotti: arrestato

Un uomo con difficoltà motorie è stato rapinato del cellulare la notte scorsa in via del Circuito. Erano le 23,30 quando stava passeggiando con il cane sul marciapiede, e mentre parlava al telefono un giovane straniero si sarebbe avvicinato in bicicletta alle spalle e gli ha strappato il telefonino di mano, per poi darsi alla fuga. L'uomo, con difficoltà motorie, è caduto a terra ed è stato soccorso da una donna che ha allertato il 113.

Sul posto si è portata immediatamente una pattuglia della squadra volanti della questura. Gli agenti hanno raccolto la descrizione sulla persona da ricercare, poi hanno iniziato a battere il territorio. Poco lontano dal luogo dei fatti, hanno intercettato un giovane che corrispondeva perfettamente alla descrizione acquisita.

Quest’ultimo vistosi scoperto, avrebbe gettato a terra il cellulare ed avrebbe tentato di allontanarsi. I poliziotti riuscivano però a raggiungerlo e bloccarlo. Condotto in questura, dopo le formalità di rito è stato arrestato.