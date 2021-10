Svaligiata una casa a Villa Oliveti di Rosciano, bottino di 35 mila euro

Furto in una casa a Villa Oliveti di Rosciano dalla quale i ladri hanno portato via gioielli e oggetti di valore per un bottino complessivo di circa 35 mila euro.

I malviventi hanno agito indisturbati di sera tardi qualche giorno fa quando la casa era vuota.

Si sono introdotti nell'abitazione passando da una porta finestra.

Di quanto accaduto si sono accorti i proprietari quando hanno fatto rientro in casa. Dopo aver visto tutto sottosopra hanno avvisato i carabinieri della Compagnia di Penne che dopo aver eseguito un sopralluogo stanno conducendo le indagini.