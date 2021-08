Furto in una casa di Collecorvino, orologi di valore e preziosi rubati dalla cassaforte

Dopo aver rovistato nei vari vani, i ladri sono riusciti ad aprire, verosimilmente con una mola, la cassaforte presente nel ripostiglio, dalla quale hanno portato via vari orologi di valore e altri preziosi, per un bottino complessivo ancora da quantificare

Nella tarda serata di ieri i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Nor hanno eseguito un sopralluogo per furto a Collecorvino, più precisamente in via dei Pini, dove ignoti si erano introdotti all’interno dell’abitazione di una 50enne del posto, che in quel momento era assente, tramite l’effrazione di una finestra posta sul retro.

Dopo aver rovistato nei vari vani della casa, i ladri sono riusciti ad aprire, verosimilmente con una mola, la cassaforte presente nel ripostiglio, dalla quale hanno portato via vari orologi di valore e altri preziosi. Il bottino complessivo è ancora da quantificare.