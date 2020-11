Furto in casa di Alfredo Cremonese: rubata la sua bici "Ginevra" [FOTO]

Furto in casa di Alfredo Cremonese, rubata la sua bici "Ginevra". Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook e apparso nella serata odierna, infatti, l'assessore comunale al commercio ha fatto sapere che ignoti gli hanno portato via questo mezzo a due ruote, cui lui era molto affezionato.

"Ignoti si sono introdotti in casa mia per rubare la mia bici - ha scritto Cremonese - Non era una bici di valore ma ero molto legato a lei. Stava sempre con me ovunque. La chiamavo affettuosamente Ginevra. Spero che in qualche modo torni da me".