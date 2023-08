Rubano la carta di credito della collaboratrice di un hotel nel Chietino per poi prelevare denaro in città: indagano i carabinieri

I carabinieri di Palombaro, in provincia di Chieti, indagano su un furto avvenuto nei giorni scorsi in un albergo a Fara San Martino. Due persone, non ancora identificate, si sarebbero introdotte all'interno dello spogliatoio donne dei dipendenti, dove avrebbero rubato la carta di credito di una collaboratrice custodita all'interno della sua borsa, portata via dai presunti ladri. L'episodio è avvenuto giovedì 3 agosto. A denunciare l'accaduto, sui social, è il titolare dell'albergo, nonché sindaco del paese, Antonio Tavani come riporta ChietiToday:

"Due tizi in bermuda, uno con tatuaggio laterale al polpaccio destro, perfettamente ripresi dalle telecamere di sorveglianza, inclusa la targa della loro Fiesta Nera, si sono introdotti in pieno giorno in albergo, entrata merci, e hanno asportato dallo spogliatoio donne la borsa di una nostra collaboratrice. Dopo due ore hanno prelevato a Pescara – racconta l'accaduto Tavani cosicché “se qualcuno a Fara San Martino avesse visto o incontrato questi due balordi, magari possa avvisare i carabinieri di Palombaro. Tra i pochi pregi delle nostre zone amene, almeno una volta, c'era la tranquillità di vivere con le chiavi fuori dalla toppa”I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere dell'hotel che hanno ripreso i due sospettati. La collaboratrice a fine turno si è accorta che mancava la sua borsa dallo spogliatoio.