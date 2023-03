Ruba capi di abbigliamento in un negozio del centro ma viene sorpreso e arrestato

Un uomo di 42 anni di nazionalità polacca è stato intercettato e arrestato in flagranza di reato dalla polizia per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, il 42enne, dopo essere entrato in un negozio di abbigliamento del centro, avrebbe iniziato a provare vari vestiti.

Poi, pensando di passare inosservato, avrebbe nascosto alcuni capi d'abbigliamento nello zaino, prima di allontanarsi dal negozio.

Ma è stato notato dal personale dell'esercizio commerciale che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine chiamando il 113. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della polizia che hanno rintracciato l'uomo trovandolo in possesso della merce rubata alla quale aveva rimosso il sistema antitaccheggio. Di conseguenza, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Inoltre, nella giornata di ieri (lunedì 6 marzo), nel corso dell’attività di controllo del territorio, la squadra volante e il reparto prevenzione crimine Abruzzo hanno identificato più di 170 persone e controllati 72 veicoli. Nell’area limitrofa alla stazione ferroviaria sono stati rinvenuti oltre 20 grammi di hashish grazie all’attività di controllo posta in essere con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato. Sono stati altresì segnalati alla locale Prefettura tre giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente.