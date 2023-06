Le avrebbero prima rubato la borsa e poi tentato di entrarle in casa: il racconto

Le avrebbero prima rubato la borsa e poi con le chiavi di casa avrebbero tentato di entrare in casa desistendo poi dal tentativo probabilmente perché allarmate dai rumori provenienti dall'interno dell'abitazione dove c'era il figlio della presunta vittima. Questo quanto teme sia successo la donna suo malgrado protagonista della vicenda e che ha sporto regolare denuncia ai carabinieri.

Tutto sarebbe iniziato nel parcheggio di un supermercato dove, una volta uscita con la spesa e sistemate le buste in macchina, sarebbe stata avvicinata da due donne ben vestite che sostavano poco distanti come se attendessero qualcuno, racconta. Le avrebbero quindi detto che una delle gomme dell'auto sembrava essere sgonfia. Questa, teme, la scusa con cui una di loro l'avrebbe distratta mentre l'altra si appropriava della borsa sebbene la donna di non averla con sé se ne sarebbe accorta molto dopo.

Una cosa da verificare certo, ma la cosa strana è che le stesse due donne le avrebbe trovate sul pianerottolo del suo palazzo una volta fatta la prima rampa di scale quando ancora di non avere la borsa con sé non si era accorta. Le due si sarebbero mostrate sorprese del doppio incontro le avrebbero detto che erano lì perché erano andate a trovare dei parenti. Una volta arrivata però davanti la porta del suo appartamento si è resa conto che non aveva più la borsa con sé e di conseguenza neanche le chiavi. A quel punto il sospetto che fosse stata vittima di un furto e di un tentato furto in abitazione.

La vittima ha sporto regolare denuncia ai carabinieri che, spiega, il giorno seguente si sarebbero recati con lei nel parcheggio supermercato. Se le indagini vanno avanti per capire se davvero le due cose sono collegate e se questa possa essere una nuova trovata per tentare di truffare soprattutto le persone anziane, la raccomandazione non può che essere quella di prestare massima attenzione per evitare, in caso sia davvero così, di ritrovarsi a vivere una situazione simile.