Entra in un ristorante di Marina di Città Sant'Angelo e ruba borsa contenente migliaia di euro [VIDEO]

Un furto è stato messo a segno intorno alle ore 20 di ieri, domenica 20 novembre, all'interno del ristorante braceria "Big Mama" di Marina di Città Sant'Angelo.

Mentre i proprietari erano nella parte posteriore del locale, che in quel momento era già aperto al pubblico, un uomo con il volto travisato dal casco e da un passamontagna è entrato.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, nel giro di pochi secondi ha fatto il giro del bancone per andare quasi a colpo sicuro a prendere una borsa che era stata lasciata su uno scaffale.

Invece di prendere di mira il registratratore di cassa, il malvivente ha preso di mira altro, come si vede chiaramente dal video delle telecamere di videosorveglianza. Una volta rubato quello che cercava il ladro è uscito repentinamente. Le telecamere all'esterno hanno poi mostrato il mezzo con il quale il malvivente si è allontanato: uno scooter tutto coperto da sacchi neri dell'immondizia in modo da non poter essere riconosciuto. Come racconta uno dei proprietari poco oltre, lungo la strada sono stati ritrovati questi sacchi e alcuni degli oggetti contenuti nella borsa. Nella borsa, come riferisce sempre uno dei proprietari, ci sarebbero stati circa 5mila euro, denaro dell'incasso del pranzo domenicale. Lanciato l'allarme, pochi minuti dopo la commissione del furto, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesilvano che stanno portando avanti le indagini utili a fare chiarezza sull'accaduto. Nel frattempo i proprietari del ristorante fanno sapere di voler offrire una ricompensa a chi possa fornire informazioni utili all'identificazione del malvivente. Si dicono convinti che ad agire sia stato qualcuno che o conosceva bene il locale e le loro abitudini o che ha ricevuto un suggerimento da parte di qualcun altro.