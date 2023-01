Distrae una ragazza seduta al tavolino di un locale chiedendole una sigaretta e le ruba la borsa da 1.600 euro

Avrebbe chiesto una sigaretta a una ragazza seduta a un tavolino di un locale di Pescara e approffitando della sua distrazione le avrebbe rubato la borsa del valore di circa 1.600 euro poggiata su una sedia.

Sotratta la borsa l'uomo, di 39 anni, sarebbe subito dopo fuggito.

La giovane, una volta aver compreso quanto successo, ha segnalato i fatti al 113, fornendo una descrizione dell’uomo.

In seguito, un equipaggio della squadra volante, percorrendo le possibili via di fuga dell’autore del furto, è riuscita a rintracciare un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo avrebbero trovato in possesso della borsa contenente denaro e anche un monile in oro. L’uomo è stato così accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti del caso, all’esito dei quali è stato denunciato per furto con destrezza. La borsa invece è tornata in possesso della legittima proprietaria.