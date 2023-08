Ruba la bici a una ragazza in via Mazzini ma grazie a un testimone viene raggiunto dai carabinieri, denunciato

Avrebbe rubato la bicicletta a una ragazza in via Mazzini a Pescara nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto.

Ma grazie alle dichiarazioni rese da un testimone presente all’accaduto, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, poco distante dall’accaduto, hanno rintracciato l’uomo in sella al mezzo a due ruote.

L'autore del furto, un uomo di 39 anni residente a Ortona, è stato di conseguenza denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere dei reati di furto e ricettazione. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.