Le rubano sulla riviera in pieno giorno la bici che le ha regalato il padre, l'appello della proprietaria per ritrovarla

Le hanno rubato la bici da donna marca Legnano che le aveva regalato il padre sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara all'altezza dello stabilimento balneare di vigili del fuoco.

E la vittima del furto, una donna, prova a lanciare un appello tramite il nostro giornale per provare a ritrovarla.

«Lo sgomento», ci scrive, «non è il furto, ma oltre un mezzo per cui mi sposto a lavoro, è il regalo di mio padre e di cui non ho più modo di rivederla. Quando pensi che questa città sia qualcosa di meglio da quello che prospetti dalla tua terra di origine ma oggi non ho parole e non voglio neanche usarne contro, ma davvero che rabbia!».