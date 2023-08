Rubano a distanza di pochi minuti due bici elettriche sulla riviera, uomo e ragazza raggiunti e arrestati

Un uomo di 50 anni e una ragazza di 27 anni sono stati arrestati dalla polizia perché avrebbero rubato due biciclette elettriche lungo la riviera di Pescara.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata una chiamata che nel pomeriggio di lunedì 14 agosto aveva segnalato un probabile furto.

Gli agenti della squadra volante sono così intervenuti e hanno sorpreso in flagranza e tratto in arresto per furto aggravato l'uomo e la ragazza.

La coppia, poco prima, con l'aiuto di una tenaglia tronchese, avrebbe tagliato i cavi di acciaio che assicuravano due biciclette posteggiate nelle rastrelliere sistemate davanti a due stabilimenti balneari nella zona sud della città. I due, dopo aver prelevato la prima bicicletta elettrica, si è allontanata in direzione nord. Poco dopo gli stessi hanno rubato un’altra bicicletta e con entrambi i velocipedi hanno cercato di dileguarsi. Raggiunti immediatamente dalle pattuglie, i due non hanno opposto resistenza agli agenti che li hanno fermati e accompagnati in questura. Alla fine della identificazione e delle altre formalità di rito, la coppia è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Una delle due biciclette rubate è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario; per l’altra sono invece in corso accertamenti per verificarne la titolarità.