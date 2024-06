Tenta di rubare una costosa bici elettrica e minaccia i proprietari con un martello: arrestato

Un 27enne noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora è stato arrestato per tentata rapina impropria nel pomeriggio del 20 giugno dopo aver tentato di rubare una costosa bicicletta elettrica e aver minacciato i proprietari nella zona del tribunale.

Erano passate da poco le 14 quando le forze dell'ordine sono arrivate in zona allertate da un uomo la cui moglie, immediatamente prima, aveva sorpreso un ladro mentre tentava di rubare la propria bicicletta elettrica custodita nel giardino del condominio.

L’autore del furto, che, con un grosso martello, stava tentando di rompere il lucchetto che bloccava la bicicletta, vistosi scoperto, prima di allontanarsi, ha minacciato la donna brandendole contro il martello. La donna, terrorizzata,ha avvertito il marito che, sceso in strada, ha seguito il giovane e contattato la sala operativa rimandendo al telefono per dare indicazioni all'operatore sulla fuga del 27enne.

Il giovane accortosi di essere seguito, dopo aver minacciato il suo inseguitore gli ha scagliato contro delle pietre raccolte in strada, fortunatamente senza riuscire a colpirlo. Le pattuglie, giunte immediatamente sul posto, hanno intercettato e fermato il giovane, e dopo la perquisizione hanno rinvenuto, all’interno del suo zainetto, il martello con cui aveva minacciato la coppia ed altri arnesi di scasso utilizzabili per tagliare lucchetti e serrature. Ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.