Ruba la bici e un marsupio di un minorenne di Spoltore: arrestato dai carabinieri

Un cittadino nigeriano incensurato è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Spoltore con l'accusa di furto. Il giovane, nullafacente e senza fissa dimora, è stato fermato all'interno di un parco pubblico a villa Raspa dove si era recato dopo aver rubato una mountain bike di proprietà di un minorenne residente a Spoltore.

Sulla bici era presente anche un borsello con all'interno il cellulare in uso al derubato. L’arrestato ora si trova in camera di sicurezza dai carabinieri in attesa del processo per direttissima.