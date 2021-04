Aveva rubato 10 batterie per auto in un'officina di Spoltore, individuato e arrestato dai carabinieri

Un ragazzo di 29 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Spoltore, guidati dal luogotenente Enrico Bicocca, in quanto ritenuto responsabile di un furto.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'ufficio di Sorveglianza del tribunale di Pescara su richiesta del Comando dei carabinieri.

I militari dell'Arma, in seguito alle indagini, lo hanno riconosciuto quale responsabile del furto commesso nell'officina meccanica "Meccatronica" di Santa Teresa di Spoltore in via Monte Velino, dal cui interno aveva rubato 10 batterie per autoveicoli dopo essersi introdotto attraverso una finestra lasciata inavvertitamente aperta. L'arrestato dopo le previste operazioni è stato rinchiuso in carcere.