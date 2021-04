Ruba due barattoli pieni di monete, arrestato in flagranza

Un giovane di 31 anni, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Spoltore in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato nella mattinata di lunedì 12 aprile

Un 31enne con precedenti è stato arrestato in flagranza per furto, oggi pomeriggio a Cepagatti, dai carabinieri del Comando locale, agli ordini del maresciallo Filippo Mangiacotti. Il fatto si è verificato poco prima delle ore 17.20 in un distributore di benzina che si trova lungo viale dei Pini.

Il giovane, approfittando della distrazione del gestore, aveva rubato due barattoli che erano appoggiati sulla colonnina dei carburanti, e al cui interno vi erano 220 euro in monete. Soldi che i militari dell'Arma, allertati dal personale dipendente, hanno sùbito recuperato dopo un breve inseguimento a piedi, restituendoli al legittimo proprietario.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Spoltore in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato nella mattinata di lunedì 12 aprile.