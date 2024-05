Compie furto in un bar ma viene individuato e arrestato grazie alla videosorveglianza

Un furto in un bar del lungomare sud di Pescara è stato messo a segno la scorsa notte.

Intorno alle ore 5 infatti la polizia è intervenuta in un bar sul lungomare sud per segnalazione di un furto avvenuto all’interno di un esercizio commerciale.

Il titolare del locale, dopo aver aperto il negozio, si è accorto che ignoti si erano introdotti nella sua attività asportando denaro e generi alimentari.

Gli agenti della squadra volante, giunti sul posto, hanno immediatamente visionato le immagini di videosorveglianza e hanno notato che l’autore del furto aveva forzato una finestra riuscendo così ad introdursi all’interno del locale e quindi asportare generi alimentari e il denaro contenuto nella cassa, dandosi poi alla fuga. Gli operatori, sono riusciti a riconoscere l’autore del fatto in quanto era stato controllato qualche ora prima e grazie anche ai particolari riconducibili al suo abbigliamento. Pertanto, divulgata la nota di ricerca dell’uomo, dopo circa quindici minuti lo stesso è stato intercettato, bloccato e denunciato per il reato di furto aggravato.