Sorpreso dopo aver rubato in un'automobile nella zona della Tiburtina: arrestato dalla polizia

In manette è finito un 37enne di Sulmona già destinatario di un foglio di via dalla città di Pescara

Un 37enne originario di Sulmona è stato arrestato la notte scorsa dagli agenti della squadra volante di Pescara dopo aver messo a segno un furto. L'uomo, infatti, lo hanno notato all'alba mentre scavalcava una recinzione di un condominio in zona Tiburtina. Aveva ancora in mano una cassetta degli attrezzi che, poco prima, aveva rubato all’interno di un’autovettura parcheggiata da cui aveva anche portato via un paio di occhiali del valore di 400 euro.

Una volta arrestato per furto aggravato, gli agenti hanno scoperto che era destinatario di un foglio di via dal comune di Pescara violato già altre volte dal 37enne. Il giudice ha convalidato l'arrestato ed ha deciso di applicare la misura degli arresti domiciliari a Pratola Peligna, dove risiede.