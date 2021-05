Compie un furto in un'automobile parcheggiata alla Madonnina: arrestato dai carabinieri

In manette è finito un 55enne pescarese sorpreso nella serata di ieri 28 maggio a rubare documenti e denaro in una vettura parcheggiata nell'area della Madonnina

I carabinieri del Nor di Pescara hanno arrestato in flagranza di reato, ieri sera 28 maggio, un 55enne pescarese con l'accusa di furto.

Alle 18 l'uomo è stato infatti sorpreso sul lungomare Matteotti all'altezza del parcheggio pubblico della Madonnina, mentre era all'interno di un'automobile Ford Fiesta dopo aver forzato il finestrino, intento ad asportare un portamonete contenente documenti e denaro del proprietario, residente a Turrivalignani. Il 55enne, già noto alle forze dell'ordine e residente al ferro di cavallo, è stato accompagnato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima previsto per oggi.