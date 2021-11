Ruba un autocarro in una ditta di Pescara: fermato e denunciato dalla polizia stradale a Campomarino

Un 36enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia stradale di Vasto Sud durante un controllo. L'uomo, infatti, viaggiava senza patente in quanto mai conseguita a bordo di un autocarro che risultava rubato poco da una ditta di montaggio mobili di Pescara. L'operazione è avvenuta lungo l'autostrada A14 nel territorio di Campomarino. Oltre alla denuncia per il mezzo rubato, poi restituito al legittimo proprietario, è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente.