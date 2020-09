Sorpreso dalla polizia a rubare dentro a un'auto in via Milano, disoccupato dice di aver agito per sfamare moglie e figlia

Un ragazzo è stato denunciato dalla polizia di Stato dopo essere stato sopreso a rubare dentro a un'automobile in via Milano a Pescara oggi pomeriggio, domenica 20 settembre, poco prima delle ore 16.

Il giovane, K.R. 28 anni di nazionalità albanese, senza precedenti, è stato notato all'interno del veicolo da una scrutatrice in servizio nella vicina scuola dove si sta votando per il referendum.

Il 28enne era infatti entrato nell'abitacolo di una Fiat Panda ma la scrutatrice, che si era affacciata alla finestra per prendere una boccata d'aria, ha allertato i poliziotti in servizio di vigilanza fissa nella scuola che sono intervenuti prontamente bloccandolo.

Il ragazzo si è giustificato dicendo di avere agito per motivi di necessità, essendo senza lavoro e con una moglie e una figlia da sfamare. Ha raccontato di avere notato la macchina con il finestrino anteriore mezzo abbassato e di averne approfittato per aprire la portiera e prelevare dall’interno una macchina fotografica, un carica batterie e alcune confezioni di cerotti, che il proprietario del veicolo, che vive nella stessa via, aveva lasciato nell’abitacolo e al quale sono stati riconsegnati.

Per il giovane albanese è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per il furto.