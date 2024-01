Abbandona auto rubata a Silvi dopo inseguimento dei carabinieri e si dilegua nelle campagne

I carabinieri hanno intercettato lungo la via Nazionale Adriatica a Silvi Marina un'automobile sospetta.

Come riporta l'agenzia LaPresse, l'inseguimento è cominciato quando i militari dell'Arma, insospettiti dal finestrino abbassato di una Range Rover Evoque, hanno intimato l'alt al conducente che invece di fermarsi, facendo una repentina inversione di marcia, avrebbe accelerato la corsa nell'intento di far perdere le proprie tracce.

Raggiunta la località "Tre ciminiere", nei pressi dell'autostrada, il conducente del suv avrebbe abbandonato il veicolo e si sarebbe dileguato nella folta vegetazione.

I militari hanno accertato che l'autovettura era stata rubata poco prima a un ignaro cittadino di Silvi, dal parcheggio sotto casa. Il mezzo è stato restituito al proprietario e presenta solo il danno della rottura del finestrino anteriore, lato passeggero, il malvivente ha decodificato la centralina dell'autoveicolo per metterlo in moto. Ulteriori indagini e accertamenti sono in corso per individuare il malvivente in fuga.