Ruba un'auto a Pescara e si schianta lungo l'autostrada A14: soccorso e denunciato dalla polizia stradale

Ha rubato un'auto a Pescara per poi prendere l'autostrada A14 in direzione sud ma al confine con il Molise ha avuto un incidente ed è rimasto ferito. Soccorso e denunciato dalla polizia stradale di Vasto un 23enne di Cerignola accusato di furto aggravato. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione dal centro operativo autostradale di Pescara, per la presenza di un incidente stradale lungo l'autostrada in direzione sud nel territorio comunale di Petacciato.

Qui, hanno notato la vettura in stato di abbandono e completamente distrutta. A seguito di ulteriori accertamenti, è stato rintracciato il proprietario che ha dichiarato di essere stato vittima del furto della Peugeot 308 a Pescara, poche ore prima. A quel punto con l'ausilio della polizia giudiziaria è stato rintracciato il conducente a pochi chilometri dall'incidente, ferito. Soccorso e trasportato dagli agenti all'ospedale di Vasto, è stato poi denunciato. Il giovane è disoccupato e noto alle forze dell'ordine.