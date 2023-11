Ruba un'auto e dopo un inseguimento con la polizia la abbandona per fuggire a piedi nella zona della pineta

Sono in corso le ricerche di una persona che, la notte del 15 novembre, ha rubato un'autovettura a Pescara. Verso le 4,30 gli agenti della squadra volante hanno incrociato sul lungomare un'autovettura che procedeva in senso contrario con una persona a bordo, ad alta velocità. La pattuglia, ha invertito immediatamente la marcia e ha intimato l’alt al conducente dell’auto che però ha accelerato tentando la fuga. La volante ha inseguito l’auto finché il fuggitivo ha trovato la strada sbarrata da un muro che delimita un’area parcheggio. A quel punto, sarebbe sceso dall'auto e approfittando dell’oscurità e della vegetazione presente nel lato della strada nella zona della pineta è riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno quindi recuperato l’auto che è risultata poi rubata poco prima in pieno centro città. In mattinata, sono stati svolti tutti i rilievi utili a identificare il soggetto che è riuscito a scappare. L’autovettura, dopo i necessari accertamenti, è stata restituita al legittimo proprietario.