Ruba un'auto e scatta l'inseguimento in centro città: arrestato dai carabinieri

Inseguimento all'alba in centro città a seguito del furto di una Fiat 500 nuova di zecca in via De Amicis. Ad individuare il responsabile, un giovane di origine campane, sono stati i carabinieri che lo hanno letteralmente inseguito riuscendo alla fine a fermarlo ed arrestarlo.

Controllato l'interno dell'auto i miliari hanno rinvenuto una centralina servita per bypassare quella originale. Un metodo questo spiegano, ormai collaudato ed efficace per rubare le auto. Fatti gli accertamenti la Fiat 500 è stata restituita alla legittima proprietaria.

Per l'uomo, accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, il pubblico ministero Andrea Papalia ha disposto gli arresti domiciliari.