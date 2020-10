Ruba un'auto a Cepagatti e fugge in autostrada verso la Puglia: arrestato dopo un inseguimento

Ha rubato un'auto, una Fiat Panda, parcheggiata in centro a Cepagatti e una volta alla guida ha imboccato a tutta velocità l'autostrada A14 nel tentativo di raggiungere la Puglia, ma è stato intercettato dalla polizia stradale di Vasto e fermato dopo un lungo inseguimento. In manette è finito D.C. 19enne di San Severo, disoccupato, arrestato per per furto aggravato e rapina impropria.

Il centro operativo autostradale di Pescara ha segnalato il veicolo ai colleghi di Vasto che poco prima delle 22 lo hanno intercettato. Nonostante l'alt, il malvivente ha accelerato dandosi alla fuga ad altissima velocità. Lasciata l’autostrada al casello di Termoli si immetteva sulla Ss87 dove continuava la fuga ancora per qualche chilometro fino alla rampa di un cavalcavia del comune di Guglionesi (CB) dove perdeva il controllo finendo contro il guard-rail.

A quel punto ha tentato la fuga a piedi fra le campagne ma è stato raggiunto dagli agenti e dopo aver opposto resistenza è stato arrestato. Ora si trova in carcere a Chieti.