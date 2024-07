Nuovo furto e atti vandalici negli uffici della Regione in via Catullo

Nuova intrusione negli uffici della Regione Abruzzo in via Catullo a Pescara dove hanno sede i dipartimenti Agricoltura e Infrastrutture e Trasporti e l'Aric.

Chi si è introdotto furtivamente nel palazzo, non trovando nulla di valore da rubare, si è reso protagonista di atti vandalici, distruggendo porte e mobilio.

Ma nel mettere in atto queste azioni si è tagliato perdendo sangue e lasciando dunque evidenti tracce.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta la polizia che si è occupata di eseguire i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. Non è la prima volta che i ladri entrano negli uffici della Regione Abruzzo e nonostante i ripetuti solleciti in passato dei direttori dei dipartimenti coinvolti, gli uffici preposti non intervengono nel risolvere il problema della sicurezza nei palazzi regionali con grave rischio per i dipendenti che spesso si sono trovati a fronteggiare balordi che sono entrati mentre era presente il personale. Anche l'ex vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, aveva richiesto l'attivazione di un servizio di vigilanza.