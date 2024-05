Raid notturno dei ladri nell'asilo nido La Mimosa: scuola chiusa e indagini in corso

Incursione nella notte nell'asilo nido La Mimosa di via Benedetto Croce dove stanotte è stato compiuto un furto. Una brutta sorpresa per maestre e bambini all'arrivo con ora l'asilo chiuso consentire agli agenti della squadra volante intervenuti sul posto di fare tutti i rilievi e verificare anche cosa è stato portato via.

Sembra che i malviventi si siano “divertiti” a mettere a soqquadro i diversi ambienti del plesso scolastico. Disagi per i genitori che hanno per forza di cose dovuto riorganizzare la loro giornata non potendo lasciare i piccoli a scuola.

