Nota un uomo introdursi dalla finestra in una pizzeria in piena notte e chiama il 113: arrestato 31enne

Avrebbe forzato una finestra per entrare all'interno di una polizia con lo scopo di commettere un furto, ma ad aspettarlo fuori ha trovato gli agenti della squadra volante che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Ad avvisare la polizia è stato un cittadino che ha notato l'uomo mentre si introduceva furtivamente nel locale. Ha subito chiamato il 118 facendo scattare l'intervento degli agenti poco lontani dal posto in cui si stava consumando il presunto reato. Giunti sul posto hanno bloccato tutte le vie di fuga, preso l'uomo e dopo averlo controllato trovato su di lui denaro e oggetti che sarebbero stati trafugati proprio dalla pizzeria. A finire nella camera della questura dove è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, è stato un 31enne con diversi precedenti . Per lui l'accusa è di furto aggravato. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio.