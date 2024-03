Si intrufola nel cantiere di una scuola in ristrutturazione a Porta Nuova: beccato con la refurtiva e arrestato

È stata una segnalazione arrivata alla sala operativa a far scattare l'allarme. Un uomo era stato notare entrare all'interno del cantiere di una scuola di Porta Nuova in fase di ristrutturazione. Ad arrivare subito sul posto sono stati gli agenti della squadra volante che notando una tapparella aperta e vistosamente forzata. Sono entrati e hanno sorpreso sul posto un 51enne che è stato arrestato per furto aggravato.

L'uomo infatti alla vista degli agenti avrebbe cercato di fuggire e di disfarsi della refurtiva scavalcando una finestra. Un tentativo rivelatosi inutile. Subito bloccato si trova attualmente nella camera di sicurezza della questura.