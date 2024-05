Furto in viale Gabriele d'Annunzio, ladri in azione nelle due sedi dell'agenzia delle entrate [FOTO]

Un furto è stato messo a segno in viale Gabriele d'Annunzio a Pescara a danno dell'agenzia delle entrate e riscossione (ex Equitalia).

I ladri hanno agito la scorsa notte prendendo di mira entrambe le palazzine dove sono ospitati gli uffici sul lato mare e quello monti nel tratto compreso tra via dei Sabini e via Italica.

Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati funzionari e dipendenti nella mattinata di lunedì 27 maggio quando si sono recati in ufficio.

In base alla prima ricostruzione i danni peggiori sono stati subiti dalla palazzina lato mare che non è dotata dell'allarme e nella quale dunque i malviventi hanno potuto agire più liberamente. Gli uffici sono stati messi a soqquadro dopo aver fatto irruzione passando dal retro dell'edificio. Da quantificare il bottino. I ladri avrebbero provato a irrompere anche nella palazzina di fronte ma la sirena dell'allarme li ha messi in fuga. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante per i primi accertamenti e con gli agenti della polizia scientifica che hanno eseguito i rilievi utili a riscontrare eventuali tracce.