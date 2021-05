Abitazione svaligiata in pieno giorno a Spoltore, i ladri rubano soldi e preziosi

Purtroppo, nonostante l’orario, sembra che nessuno si sia accorto di nulla, così come non è stato notato alcun veicolo sospetto

Ladri in azione a Spoltore nel pomeriggio di ieri, 12 maggio, in un'abitazione di via del Campo Sportivo. Come riporta Spoltore Notizie, i malviventi hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari, svaligiando la casa. Il tutto sarebbe accaduto in pieno giorno, tra le 15 e le 16,30.

Purtroppo, nonostante l’orario, sembra che nessuno si sia accorto di nulla, così come non è stato notato alcun veicolo sospetto. Il bottino, riferisce Spoltore Notizie, ammonterebbe ad alcune centinaia di euro, nonché preziosi ed effetti personali. Sul posto i carabinieri di Spoltore per i rilievi del caso. Indagini in corso.