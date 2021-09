Paura a Spoltore, furto in un'abitazione di via del Mattatoio Vecchio [FOTO]

Paura a Spoltore per un furto avvenuto durante lo scorso weekend in un'abitazione di via del Mattatoio Vecchio. Stando a quanto riferisce Spoltore Notizie, ad agire sarebbe stata una vera e propria banda composta da 4 giovani tra i 25 e i 30 anni che, a volto scoperto, hanno messo a soqquadro la taverna. Per spostarsi i ladri avrebbero usato un'auto nera di grossa cilindrata, probabilmente una Bmw. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della casa, ora in mano ai carabinieri di Spoltore che stanno svolgendo le indagini. I proprietari si trovavano fuori città, e l'amara scoperta è stata fatta domenica mattina da un parente.

Come spiega una delle vittime a Spoltore Notizie, i malviventi “sono arrivati intorno alle 19.10 a bordo di questo veicolo e hanno iniziato a fare avanti e indietro senza mai scendere. A un certo punto si nota che incrociano un altro veicolo, probabilmente qualche residente, fanno manovra per farlo passare e poi con calma vanno via. Dopo pochi minuti tornano e questa volta scendono dalla macchina. Si guardano intorno e perlustrano la recinzione per poi scavalcarla. Una volta dentro hanno forzato la porta finestra della taverna e hanno messo tutto a soqquadro”.

Poi i ladri sono saliti al primo piano e hanno provato a scardinare una tapparella, ma a quel punto è scattato l’allarme e, così, sono scappati.