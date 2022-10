Compie furto in un negozio dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo rubando diversi capi d'abbigliamento, denunciata

Dovrà rispondere del reato di furto aggravato una donna residente a Città Sant'Angelo che avrebbe commesso un furto in un negozio dell'Outlet Village sabato 15 ottobre.

In base alla ricostruzione fornita dai carabinieri che l'hanno deferita in stato di libertà e sottoposta alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la donna avrebbe rubato diversi capi d'abbigliamento per un valore di circa 200 euro.

Le indagini, condotte tempestivamente dai militari dell’Arma e svolte anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza, avrebbero permesso di individuare la donna che di conseguenza è stata deferita alla competente autorità giudiziaria.