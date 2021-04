Compie 2 furti in 3 giorni a Villa Raspa di Spoltore, ragazzo denunciato dai carabinieri

Un ragazzo di 21 anni residente a Spoltore è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione questa mattina, giovedì 15 aprile.

Il giovane, in base alle indagini condotte dai militari dell'Arma, si sarebbe reso responsabile di 2 furti.

Nel dettaglio, gli investigatori, al termine di una speditiva attività info-investigativa, hanno identificato nel giovane l’autore di un furto in abitazione avvenuto nella notte del 3 aprile scorso quando si è impossessato di una bicicletta parcheggiata nelle pertinenze dell’immobile in questione e di un altro furto ai danni di un ristorante di sushi di Villa Raspa di Spoltore avvenuto nella notte del 5 aprile scorso quando, servendosi di un tombino, ha infranto una vetrina introducendosi nel locale e asportando la somma in contanti contenuta nel registratore di cassa quale “fondo cassa” e 3 bottiglie di vino.