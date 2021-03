Furti con spaccata, prese di mira 4 attività nella zona di Porta Nuova [FOTO]

Quattro furti con spaccata nel giro di due notti nella zona di Porta Nuova che torna nel mirino dei ladri come già accaduto qualche settimana fa.

Le modalità operative sempre le medesime: vengono scelti i negozi con le porte vetrine che vengono sfondate.

I colpi sono stati messi a segno all'Officina della pizza in piazza Garibaldi e alla parrucchiera Katiuscia in via Aterno la notte scorsa.

Mentre nella notte tra lunedì e martedì i ladri hanno visitato a salumeria Pane e Olio di via Benedetto Croce e il Bistrot 138 in viale Marconi. Per gli ultimi due colpi è intervenuta la polizia con la squadra volante questa mattina, mercoledì 17 marzo, quando i proprietari dei locali si sono accorti di quanto successo. Nel primo caso solo danni, nel secondo invece è stato rubato qualcosa. Delle indagini si occupano gli agenti della squadra mobile che visioneranno anche le riprese di alcune telecamere di video sorveglianza presenti nei dintorni dei locali.

Nell'alimentari di via Croce sono state usate le mattonelle smontate del marcipiede per sfondare la vetrina e portare via i pochi euro del fondo cassa. Nel mese scorso erano state diverse le attività che avevano subito furti con spaccata in viale Marconi, via Vespucci, via D'Avalos.