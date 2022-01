Bussano alle porte ed entrano in casa con una scusa per rubare, allarme nel rione San Giuseppe

Torna l'allarme furti nelle case nella zona del rione San Giuseppe a Pescara.

A segnalare la presenza indesiderata di malviventi tra le case è il consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd.

Già qualche settimana fa chi viveva da quelle parti aveva segnalato la presenza non gradita di persone poco raccomandabili.

«Ieri altro furto ai danni di una povera signora di via Matese», scrive Blasioli, «con l’inganno due persone sono entrate in casa, anticipando la visita con delle telefonate in cui raccontavano una storia falsa. Le hanno preso il bancomat. Sono due persone. Qualche settimana fa anche il Messaggero raccontava di una storia simile. Non aprite, raccomandate alle persone anziane di non aprire. Probabilmente si tratta di qualcuno che frequenta il nostro quartiere a giudicare dalla conoscenza di alcuni dettagli. Massima allerta».