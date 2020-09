Furti con spaccata e rapina in un bar e in una panetteria di Porta Nuova, 3 arrestati dopo inseguimento con speronamento [FOTO]

Furti con spaccata e rapina. Notte movimentata quella appena passata nella zona di Porta Nuova a Pescara.

I ladri hanno infatti preso di mira un bar di viale Gabriele d'Annunzio e una panetteria di viale Marconi.

In viale d'Annunzio, utlizzando un mattone, i malviventi hanno sfondato il vetro della porta di ingresso e nel giro di pochi minuti sono entrati rivolgendo l'attenzione al registratore di cassa dal quale però hanno rubato solo pochi spiccioli, nemmeno 20 euro. In sostanza è più costoso il danno della porta da riparare e la mezza giornata persa dall'esercente che il furto in sé.

Poco dopo è stato preso di mira un panificio della parallela, viale Marconi, ma in questo caso però la polizia di Stato è intervenuta tempestivamente e dopo un rapido inseguimento gli agenti della squadra volante sono riusciti a bloccare tre uomini dopo uno speronamento, due di nazionalità italiana e un egiziano ai quali sono contestati i reati di furto con spaccata e rapina. Da chiarire se siano gli autori anche della spaccata nel bar.

Sono stati anche rinvenuti e posti sotto sequestro un piede di porco e un mattone utilizzati per sfondare i vetri.

