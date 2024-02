Il prefetto Ferdani convoca il comitato per l'ordine e la sicurezza dopo i furti in centro

I diversi furti, anche con spaccata delle porte vetrate di ingresso, compiuti di notte a danno dei negozi e degli esercizi commerciali del centro di Pescara sarà al centro della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblicato convocata dal prefetto Flavio Ferdani.

A causare i problemi principali, favorendo la presenza dei ladri, sono i cantieri in corso in piazza Sacro Cuore e corso Umberto I.

Il vertice in prefettura si terrà giovedì 22 febbraio e sarà l'occasione per valutare le opportune azioni da mettere in campo per arginare i furti.

Nei giorni scorsi i commercianti e anche i rappresentanti di categoria avevano denunciato una situazione divenuta ormai insostenibile anche per i danni che i locali subiscono dopo la visita dei malviventi.