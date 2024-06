Torna l'incubo dei furti a Loreto Aprutino: raffica di colpi anche in pieno giorno

Torna l'incubo e l'emergenza furti nell'area vestina e in particolare a Loreto Aprutino. Nelle ultime settimane (con un'escalation negli ultimi giorni), infatti, sono stati registrati diversi colpi e tentativi di furto all'interno delle abitazioni avvenuti in alcuni casi anche in pieno giorno. Probabilmente si tratta di un'unica banda di malviventi che agisce insistendo su questo territorio e che, stando a quanto riferito da alcuni testimoni e dalle vittime stesse dei furti, si muove anche in pieno giorno, aumentando la paura fra i cittadini.

I ladri, infatti, a quanto pare non si fanno scrupoli ad entrare nelle abitazioni anche in pieno pomeriggio, come sarebbe accaduto domenica 16 giugno con i proprietari dell'abitazione che erano addirittura in casa in quel momento. Dalle indicazioni fornite alle forze dell'ordine, la banda utilizzerebbe diverse vetture e una volta scoperti si danno alla fuga fra le campagne, considerando che fino ad ora avrebbero agito in una zona del paese a ridosso del centro dove però possono trovare vie di fuga attraverso le colline. Il sindaco Renato Mariotti, raggiunto da IlPescara.it, ha spiegato che la situazione è critica e che occorre ripristinare la tranquillità e per questo ha attivato il servizio della polizia locale anche durante le ore serali, e chiesto da tempo un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Per questo, ha informato della situazione la prefettura che in questi giorni si sta attivando proprio per aumentare la presenza di pattuglie a Loreto e nella zona al fine di ottenere, tramite un coordinamento fra Comune, forze dell'ordine e prefettura, risultati concreti. Intanto i cittadini si sono organizzati con delle "ronde" e gruppi whatsapp per avere segnalazioni in tempo reale che potrebbero essere determinanti per le pattuglie dei carabinieri al fine di bloccare i ladri. A Loreto Aprutino, lo ricordiamo, da tempo è chiusa la caserma dei carabinieri e il riferimento attualmente è la caserma di Moscufo.