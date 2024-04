Furti in serie nei locali di viale Primo Vere, gli esercenti chiedono pene certe per i ladri

Furti in serie nelle ultime settimane nei locali di via Primo Vere a Pescara al confine con Francavilla al Mare.

Ad agire sarebbero sempre gli stessi ladri ed è proprio questo che gli esercenti denunciano.

Ovvero il fatto che queste persone anche se vengono individuate e denunciate dalle forze dell'ordine subito dopo sono nella condizione di continuare a delinquere come se nulla fosse successo.

L'ultima attività commerciale in ordine di tempo a ricevere una "visita" è stata "Caffè Sospeso". Un ladro solitario, intorno alle ore 3 di lunedì notte, si è introdotto nel locale forzando la finestra di un oblò. Una volta all'interno ha avuto pochi secondi per agire visto che subito dopo è scattato il nebbiogeno che ha oscurato completamente la visuale. Ma il malvivente ha avito il tempo di sottrarre il denaro del fondo cassa pari a circa 300 euro. Subito dopo è uscito dallo stesso oblò dal quale si era introdotto. Degli accertamenti del caso si è occupata la polizia che dopo aver visionato le riprese delle telecamere di videosorveglianza avrebbe individuato il ladro. Pochi giorni prima era stato visitato anche uno stabilimento balneare della zona.

Ciò che lamentano inoltre i commercianti è che oltre al valore del denaro e della merce sottratta queste azioni lasciano quasi sempre danni per diverse centinaia di euro se non migliaia nei casi in cui vengano divelte le porte vetrine di ingresso. La rabbia sta nel fatto che queste persone restano libere di continuare a delinquere ricevendo quasi sempre solo una denuncia. A chi subisce i colpi non dispiacerebbe se questi malviventi venissero allontanati dal territorio con una misura cautelare.